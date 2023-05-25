للمرة الأولى.. استثمارات الطاقة الشمسية ستتخطى النفط في 2023

الوكيل الإخباري -
ستتجاوز الاستثمارات العالمية في الطاقة الشمسية في 2023 للمرة الأولى المبالغ المستثمرة في استخراج النفط ، كما ذكرت الخميس وكالة الطاقة الدولية التي تتوقع مع ذلك "انتعاشا" في التمويل المخصص للوقود الأحفوري.اضافة اعلان
وقالت الوكالة في تقريرها السنوي المخصص للاستثمارات في مجال الطاقة إن نحو 380 مليار دولار، أي أكثر من مليار دولار يوميا، ستذهب هذا العام إلى الطاقة الشمسية وبشكل أساسي إلى الخلايا الكهروضوئية.
كما أظهر تقرير الوكالة أن الاستثمار في تقنيات الطاقة النظيفة سيتفوق بشكل كبير الاستثمار على الوقود الأحفوري حيث أن القدرة على تحمل التكاليف والمخاوف الأمنية التي أثارتها أزمة الطاقة العالمية تعزز الزخم وراء خيارات أكثر استدامة.
من المقرر استثمار حوالي 2.8 تريليون دولار على مستوى العالم في الطاقة في عام 2023، من المتوقع أن يذهب أكثر من 1.7 تريليون دولار إلى الطاقة النظيفة - بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة، والمركبات الكهربائية، والطاقة النووية، والوقود منخفض الانبعاثات، وتحسين الكفاءة والمضخات الحرارية - وفقًا لأحدث تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية. ( سكاي نيوز
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