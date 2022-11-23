مؤتمر بالبحر الميت يوصي بتبني استراتيجية واضحة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر

الوكيل الإخباري - أوصى مشاركون في مؤتمر التجارة الخضراء الذي اختتمت أعماله، اليوم الأربعاء، بمنطقة البحر الميت، بتبني استراتيجية واضحة للتحول إلى اقتصاد أخضر و دمجها ضمن الاستراتيجية الوطنية للتصدير المنوي إطلاقها 2022 -2026.

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كما أوصوا بالعمل على حوكمة المصالح التجارية ودعمها بالخبرات الأكاديمية لسد فجوة عدم المعرفة، وتقديم الدعم المناسب للتجارة الخضراء نحو الأعمال والأنشطة لتنفيذ متطلبات الوصول إلى اقتصاد أخضر ضمن أفضل الممارسات العالمية.



وشدد المشاركون على ضرورة تطوير الأسواق وتحديد المنتجات والقطاعات التنافسية التي تمتلك إمكانات عالية للتصدير، إضافة إلى تعزيز الابتكار لأصحاب الأعمال للتطوير سلاسل الإمداد والاستفادة من فرص التجارة الخضراء.



وأشاروا إلى أن الأردن في وضع جيد للاستفادة من الفرص التي توفرها المنتجات "الخضراء" وزيادة حصتها في الأسواق الدولية للسلع والخدمات المستدامة، كونه يحصل على حصة مناسبة من الموارد المتجددة.



وأكدوا ضرورة تبسيط السياسات والقوانين ذات العلاقة بالتجارة الخضراء كالرقمنة وبناء القدرات والتوقيع الإلكتروني والبوابة الإلكترونية وتسهيل التجارة الخضراء، موصين بأهمية إيجاد علامة تجارية خاصة بالمنتجات الأردنية التي تعتمد في إنتاجها على الطاقة النظيفة.