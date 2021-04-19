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الإثنين، 19-04-2021 10:16 م

مؤسسة النفط الليبية تعلن وقف إنتاج وتصدير شحنات الخام في ميناء الحريقة

ليبيا


الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، حالة القوة القاهرة بميناء الحريقة النفطي، في مدينة طبرق، ووقف إنتاج وتصدير شحنات النفط الخام.

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جاء وفقا لبيان للشركة، اليوم الاثنين، قالت فيها إن توقف الإنتاج نتيجة تفاقم مديونية بعض الشركات، إثر "رفض مصرف ليبيا المركزي تسييل ميزانية قطاع النفط لشهور طويلة".


وتابع بيان المؤسسة الوطنية للنفط الليبية: "إعلان حالة القوة القاهرة اعتبارا من اليوم، عن توقف عمليات إنتاج وتصدير شحنات النفط الخام عبر ميناء الحريقة النفطي".


وتابع: "يأتي هذا الاعلان بسبب رفض مصرف ليبيا المركزي تسييل ميزانية قطاع النفط لشهور طويلة، الأمر الذي أدى إلى تفاقم مديونية بعض الشركات وعلى رأسها شركة الخليج العربي للنفط ما أفقدها القدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية والفنية و اضطرها لتخفيض إنتاج البلاد من النفط الخام بحوالي 280 ألف برميل يوميا".

 

سبوتنيك عربي

 




 

 


 

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