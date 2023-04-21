مؤشرات الأسهم الأوروبية تسجل المكاسب الأسبوعية الخامسة على التوالي

الوكيل الإخباري - أنهت المؤشرات الأوروبية تعاملات جلسة اليوم الجمعة على ارتفاع بعد تقلبات بين الخسائر والمكاسب على مدار الجلسة في ظل متابعة نتائج أعمال الشركات.

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وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنحو 0.34 بالمئة إلى 469 نقطة، مرتفعاً بنحو 0.4 بالمئة على مدار الأسبوع، وذلك في خامس مكاسب أسبوعية على التوالي، وفقا لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية.



كما صعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.54 بالمئة مسجلاً 15881 نقطة، فيما زاد مؤشر فوتسي البريطاني بنحو 0.15 بالمئة مسجلاً 7914 نقطة، وأغلق مؤشر كاك الفرنسي على ارتفاع بنحو 0.51 بالمئة عند 7577 نقطة.



وقادت أسهم شركات التعدين مكاسب البورصة الأوروبية إذ ارتفعت بنحو 3.7 بالمئة، فيما صعدت أسهم شركات الرعاية الصحية بنسبة 1.8 بالمئة.



وارتفع سهم شركة البرمجة الألمانية ساب بأكثر من 5 بالمئة بعدما كشفت عن أرباح وإيرادات فصلية أعلى من توقعات المحللين.



بترا