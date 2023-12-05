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الثلاثاء، 05-12-2023 09:22 ص

مؤشر سيئ لواشنطن والدولار الأمريكي

مؤشر-الدولار-الأمريكي


الوكيل الاخباري-  قال عضو مجلس الاتحاد الروسي أليكسي بوشكوف، إن تسجيل رقم قياسي تاريخي جديد لسعر الذهب في السوق العالمية يعتبر مؤشرا سيئا للولايات المتحدة وللدولار الأمريكي.

في صباح يوم أمس الاثنين، وصل سعر الذهب في بورصة نيويورك كوميكس إلى مستوى قياسي- فوق 2100 دولار للأونصة، وفي إطار المداولات، انخفض هذا المؤشر إلى 2070 دولارا.

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وذكر السيناتور بوشكوف على قناته في "تليغرام"، أن سعر الذهب وصل إلى أعلى مستوى له في التاريخ، وهذا " فال سيء، أولا وقبل كل شيء، للدولار وللولايات المتحدة".

وأضاف: "إن تراكم الدين الوطني الأمريكي، الذي وصل بالفعل إلى 33.5 تريليون دولار، والتشغيل غير المحدود لمطبعة بنك الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى العقوبات ضد روسيا والاستيلاء على احتياطياتها من الدولار، كل ذلك يقوض الثقة في العملة الأمريكية".

 

 

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