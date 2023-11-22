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الأربعاء، 22-11-2023 09:08 ص

الذهب يهبط لأقل من 2000 دولار بعد توقف هبوط العملة الأميركية

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الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار الذهب عالمياً، الأربعاء، إلى أقل من 2000 دولار مع استقرار الدولار بعد انخفاضه على مدى الأيام القليلة الماضية، لكن التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بلغ نهاية دورة التشديد النقدي حدت من هبوط أسعار الذهب.اضافة اعلان


وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1996.79 دولار للأونصة بعدما وصل في الجلسة السابقة إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع إلى 2007.29 دولار. وتراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي أيضا 0.1 % إلى 1998.80 دولار.

وتماسك الدولار أمام عملات رئيسية أخرى بعدما تراجع إلى أدنى مستوياته في شهرين ونصف الشهر في الجلسة السابقة. ومن شأن ضعف الدولار جعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

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