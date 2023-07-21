الجمعة 21-07-2023
الوكيل الاخباري

50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

رئيس سلطة العقبة يؤكد الحرص على التواصل مع المجتمع المحلي لتحقيق التنمية

تحذير هام إلى جميع السائقين في الأردن

مؤشر نيكي الياباني يتراجع لليوم الثاني

أسعار الذهب في الأردن الجمعة

الحزن يخيم على عائلة أردنية بعد وفاة ابنتهم الشابة

أسعار الذهب تقفز عالمياً اليوم

صعود اليورو والدولار وارتفاع الين

غوتيريس يدين الهجوم على مرافق الموانئ في أوديسا

النفط يتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي

 
الجمعة، 21-07-2023 02:12 م

مؤشر نيكي الياباني يتراجع لليوم الثاني

6f11b7b1-c09c-4673-b6e0-c3bbedf0c223


الوكيل الإخباري-  أنهى المؤشر نيكي الياباني تداولات اليوم الجمعة، على انخفاض متأثرا بتسارع تراجعات الأسهم المرتبطة بالرقائق التي تقتفي أثر نظيراتها في الولايات المتحدة.

اضافة اعلان


وهبطت أسهم عملاقي صناعة أشباه الموصلات طوكيو إلكترون وأدفانتست 5.6 بالمئة و5.8 بالمئة على التوالي الأمر الذي محا نحو 200 نقطة من المؤشر نيكي.
وهبط المؤشر نيكي 186 نقطة أو 0.57 بالمئة إلى 32304.25 نقطة، وفقا لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية.


وعلى النقيض، ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا الذي لا يركز كثيرا على أسهم التكنولوجيا 0.06 بالمئة.

إقرأ ايضا
507186_1_1689326521

أسعار الذهب في الأردن الجمعة

ذهب

أسعار الذهب تقفز عالمياً اليوم

دولار

صعود اليورو والدولار وارتفاع الين

نفط

النفط يتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي

1689868948798

انخفاض الاسترليني أمام الدولار

720237134619706752958

بعد انخفاض أسعار الذهب .. تعرف على سعر الليرة الانجليزي والرشادي بالاردن اليوم

أخبار متعلقة
39826_4_1655882397

خلال ساعات .. انخفاض كبير على اسعار الذهب محلياً

1689709022915

ارتفاع جديد لمؤشرات الأسهم الأميركية

44

المؤشر نيكي الياباني يصعد إلى أعلى مستوياته في أسبوعين

291

فرصة للشراء .. انخفاض على اسعار الذهب بالأردن اليوم

1689709022915

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية 500 نقطة

401490_63_1678266243

خلال ساعات .. انخفاض اسعار الذهب بالأردن اليوم