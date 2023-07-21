مؤشر نيكي الياباني يتراجع لليوم الثاني

الوكيل الإخباري- أنهى المؤشر نيكي الياباني تداولات اليوم الجمعة، على انخفاض متأثرا بتسارع تراجعات الأسهم المرتبطة بالرقائق التي تقتفي أثر نظيراتها في الولايات المتحدة.

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وهبطت أسهم عملاقي صناعة أشباه الموصلات طوكيو إلكترون وأدفانتست 5.6 بالمئة و5.8 بالمئة على التوالي الأمر الذي محا نحو 200 نقطة من المؤشر نيكي.

وهبط المؤشر نيكي 186 نقطة أو 0.57 بالمئة إلى 32304.25 نقطة، وفقا لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية.



وعلى النقيض، ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا الذي لا يركز كثيرا على أسهم التكنولوجيا 0.06 بالمئة.