السبت 31-07-2021
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السبت، 31-07-2021 02:51 م

مباحثات روسية تركية بشأن ترانزيت الغاز - فيديو

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الوكيل الإخباري- قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، إن مباحثات تجري بين روسيا وتركيا بشأن إمكانية إبرام اتفاق طويل الأجل حول ترانزيت الغاز.

وأضاف نوفاك، "ناقشت مجموعة العمل، المسائل القائمة بين شركة غازبروم وغازبروم إكسبورت الروسيتين، وشركة Botas التركية وذلك من أجل توقيع اتفاقية بشأن ترانزيت الغاز". وأشار نوفاك إلى وجود نقاط محددة وبعض والقضايا التجارية التي يجب بحثها.

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ووفقا له، تجري مناقشة إمكانية إبرام اتفاقية طويلة الأمد حول ترانزيت الغاز.

 

وقامت شركة "غازبروم" بتسليم كمية 96 مليون متر مكعب من الغاز إلى تركيا، والتي كما لاحظت الشركة، أعلى بكثير من الكميات التعاقدية اليومية.


ووفقا لرئيس شركة "غازبروم" أليكسي ميلر، خلال عام بعد تشغيل خط نقل الغاز "السيل التركي"، زادت الشركة تحميل خط أنابيب الغاز بمقدار 2.2 مرة.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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