الثلاثاء 09-04-2024
الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 09-04-2024 10:01 ص

مُبتكرة برنامج "تشات جي بي تي" يدخل لنادي المليارديرات في العالم

دعت
الوكيل الإخباري - دخل الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه" مبتكرة برنامج "تشات جي بي تي" سام ألتمان لنادي المليارديرات في العالم.اضافة اعلان


ودخل ألتمان الذي يعد من أبرز وجوه طفرة الذكاء الاصطناعي العالمي إثر إطلاق شركته برمجية "تشات جي بي تي" أواخر 2022، دخل قائمة المليارديرات محتلا المركز 2692 لأثرى أثرياء العالم.

وأفادت مجلة "فوربس" المتخصصة في الشؤون المالية بأن ثروة ألتمان جاءت بشكل أساسي من استثماراته في الشركات الناشئة، مثل ريديت، التي أدرجت أسهمها أخيرا في بورصة نيويورك، وشركة المدفوعات "سترايب" التي تقدر قيمتها حاليا بـ 65 مليار دولار.

 




 

 


 

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