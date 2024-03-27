الأربعاء 27-03-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأربعاء، 27-03-2024 02:09 م

8 ملايين وظيفة في بريطانيا معرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي

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الوكيل الإخباري - خلص تقرير إلى أن 8 ملايين وظيفة في المملكة المتحدة معرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي ضمن " أسوأ سيناريو".

وذكرت وكالة "بي أيه ميديا" البريطانية أن تحليلا أجراه معهد بحوث السياسة العامة توصل إلى أن المملكة المتحدة تواجه "لحظة تغيير" تتعلق بتطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي، ودعا الحكومة البريطانية لضمان تطبيق استراتيجية صناعية عادلة.

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وحدد التقرير مرحلتين رئيستين لتبني الذكاء الاصطناعي: الموجة الأولى التي تتم حاليا، والموجة الثانية التي ستدمج فيها الشركات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بصورة أكبر في عملياتها، وهي المرحلة التي يشار فيها إلى أن 59 % من المهام التي يقوم بها العاملون عرضة لأن يقوم بها الذكاء الاصطناعي إذا لم يحدث أي تدخل.


وأشار التقرير إلى أن وظائف الإسناد والدوام الجزئي تواجه خطورة أكبر خلال الموجة الأولى، وتتضمن وظائف السكرتارية وخدمة العملاء والمهام الإدارية، حيث من المرجح أن يكون النساء والأصغر سنا الأكثر تضررا حيث إنه من المرجح بصورة كبيرة أن يكونوا من شاغلي هذه الوظائف.


ويتوقع أسوأ سيناريو للموجة الثانية من الذكاء الاصطناعي شطب 7.9 مليون وظيفة وعدم ارتفاع إجمالي الناتج المحلي.

 




 

 


 

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