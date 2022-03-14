مشروع قانون أوروبي يتجه لحظر البيتكوين والإيثريوم

الوكيل الاخباري-تصوّت لجنة الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على مشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة، قد يؤدي إلى تسريع العمل بإجراءات تحظر هذه العملات بما فيها البيتكوين والإيثريوم في أوروبا.



وأدخلت مسودة القانون الذي يطلق عليه MiCa في اللحظات الأخيرة بعض الإضافات، من بينها أن العملات المشفرة الصادرة أو المتداولة في الاتحاد الأوروبي يجب أن تخضع للحد الأدنى من معايير الاستدامة البيئية.



ومن المتوقع أن هذه الإضافات ستؤدي إلى كبح استخدام هذه العملات التي تحتاج إلى الكثير من الطاقة لتعدينها.

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