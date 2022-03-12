رئيس وزراء اليونان يخفض أسعار الغاز الأوروبية إلى النصف

الوكيل الاخباري- صرح رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس بأن المقترحات اليونانية لتنظيم ثمن الغاز في الاتحاد الأوروبي أدت إلى خفض أسعاره بنسبة 50% في أربعة أيام.





وقال ميتسوتاكيس، في حديثه بعد اختتام قمة استمرت يومين لقادة الاتحاد الأوروبي في مدينة فرساي بفرنسا، إنه لا بد من مواجهة الموقف بطرق ذكية، مضيفا أن زملاءه في الاتحاد الأوروبي أعربوا عن "اهتمام بالغ" باقتراحه بضرورة تدخل التكتل الأوروبي للحد من سعر الجملة للغاز الطبيعي.



وفي 8 مارس أرسل ميتسوتاكيس رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تتضمن مقترحات للتدخل العاجل في الوضع في سوق الغاز بالجملة. وشملت خطة ميتسوتاكيس على ست نقاط رئيسية:



1. تحديد سقف سعر الغاز



2. تحديد حد لتقلبات السعر اليومي كإجراء وقائي



3. التسعير في حالات الطوارئ بما فيها تلك المتعلقة بالوقف المحتمل لتدفق الغاز عبر الأنابيب من روسيا



4. تحديد سقف الربح، على سبيل المثال 5%



5. التجارة مع التسليم الفعلي حيث ينبغي النظر في السماح بالخيارات الزمنية للتسليم



6. تعزيز السيولة في سوق الغاز من خلال ربط الأسواق الأمريكية والأوروبية والآسيوية

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روسيا اليوم