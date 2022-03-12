ارتفاع عجز الميزان التجاري للأردن مع الاتحاد الأوروبي 12.9%

الوكيل الإخباري - ارتفع عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي 2021، بنسبة 12.9 بالمئة ، ليصل إلى حوالي 2.671 مليار دينار، مقارنة مع العام 2020، والبالغة حوالي 2.364 مليار دينار.

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وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، اليوم السبت، ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي، بنسبة 29.9 بالمئة، لتبلغ حوالي 199 مليون دينار، مقارنة مع العام 2020 والبالغة حوالي 153 مليون دينار.

كما ارتفعت قيمة المستوردات من دول الاتحاد الأوروبي في العام الماضي، بنسبة 14 بالمئة، لتبلغ حوالي 2.870 مليار دينار، مقارنة مع العام 2020، والبالغة 2.517 مليار دينار.

ووفقا لبيانات الدائرة، تصدرت هولندا سلم الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد الاوروبي في العام الماضي، لتبلغ حوالي 39 مليون دينار، في حين تصدرت المانيا قائمة الدول التي تستورد منها الأردن، حيث بلغت مستوردات المملكة من المانيا ما يقارب 544 مليون دينار.



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