الأربعاء 02-03-2022
الوكيل الاخباري

مسؤول أوروبي: حرمان 7 بنوك روسية من التعامل بنظام "سويفت" المصرفي ​

طائرة اجلاء الأردنيين من أوكرانيا عبر رومانيا تصل عمان

مصدر: رئيس الوزراء يعاود العمل وجاهيا الاسبوع القادم

منتدى الاستراتيجيات: الدين العام في الأردن مرتفع

الملك يزور معان ويوجه وزارة السياحة

الأمم المتحدة : 836 ألف لاجئ أوكراني

المالية: صرف راتب آذار الحالي في الموعد المعتاد دون تقديم بسبب رمضان

طرح عطاء جديد لشراء 120 الف طن من الشعير

السفير الأردني في رومانيا: اقلاع طائرة إجلاء الأردنيين الثانية عصر اليوم

أخصائي روسي: المناعة الجماعية أعلى مما كنا نعتقد

الأربعاء، 02-03-2022 02:43 م

ألمانيا: لدينا 3 حزم جديدة من العقوبات ضد روسيا

c280fa51-5f89-4ba5-b087-4c10e7e6a237_16x9_1200x676 (1)


الوكيل الاخباري-قالت الحكومة الألمانية، إن لديها ثلاث حزم جديدة من العقوبات ضد روسيا، تضاف إلى العقوبات الصارمة التي أعلن الاتحاد الأوروبي عنها بسبب غزو أوكرانيا.

فرض التكتل، بالتنسيق مع الولايات المتحدة وبريطانيا، إجراءات تتراوح بين حظر الرحلات الجوية الروسية عبر الأجواء الأوروبية وتجميد الأصول الأجنبية للبنك المركزي الروسي، الأمر الذي من شأنه أن يجعل الأمر أكثر صعوبة على الرئيس فلاديمير بوتين لاستغلال صندوق حربه البالغة قيمته 630 مليار دولار من الاحتياطيات.

كما حظر الاتحاد الأوروبي بعض البنوك الروسية الرئيسية من نظام المدفوعات الدولي SWIFT، مما أعاق قدرة الشركات الروسية على القيام بأعمال تجارية في الخارج، وقامت ألمانيا قبل ذلك بتعليق التصريح الخاص بخط أنابيب الغاز الروسي "نورد ستريم 2"، وهي خطوة كانت مستبعدة.

اضافة اعلان

 

العربية

إقرأ ايضا
de83dbe4-6ed7-4732-a872-140e629d963f_16x9_1200x676

مسؤول أوروبي: حرمان 7 بنوك روسية من التعامل بنظام "سويفت" المصرفي ​

621f559f4236046f3369f417

الشركة المشغلة لخط أنابيب السيل الشمالي 2 لا تؤكد بدء إجراءات إفلاسها

D2qbQtKXcAUxATz

منتدى الاستراتيجيات: الدين العام في الأردن مرتفع

33333333

أسواق الخليج تصعد مع تجاوز النفط 110 دولارات للبرميل

الصادرات-الأردنية

22.4 % نمو صادرات إربد الصناعية الشهر الماضي

621f39c94c59b724b60c7406

أسعار الألمنيوم تقفز فوق 3550 دولارا للطن وتسجل أعلى مستوى في التاريخ

أخبار متعلقة
928f9f5c-3149-4297-b9d0-7ce3133857f4_16x9_1200x676

أزمة الطاقة في أوروبا.. تحركات جديدة لتأمين الغاز الطبيعي

60-1

ارتفاع أسعار النفط عالميا

6213473e423604252d160646

الروبل الروسي يعوض بعض خسائره

0555C292-0936-4DCA-9D7E-2F4086D84210.

ألمانيا تخشى شللا اقتصاديا إذا اندلعت الحرب بين موسكو وكييف

164535037841767800

أوروبا تعلن تقديم دعم مالي جديد لأوكرانيا

RTS2DZ1B

حزمة استثمارية أوروبية في أفريقيا تصل إلى 150 مليار يورو