مصدر: أسعار المحروقات للشهر المقبل لن تصدر اليوم ولجنة التسعير ستجتمع السبت القادم

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -

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أكد مصدر رسمي مطلع في وزارة الطاقة، إنه لن يتم إصدار النشرة الشهرية لأسعار المحروقات اليوم، نظراً لوجود فارق 4 أيام عن نهاية الشهر.وأشار المصدر لـ"الوكيل الإخباري" إن لجنة التسعير تجتمع في آخر يوم بالشهر، وتحدد قيم الأسعار وفقاً للسعر العالمي، موضحاً أن السعر العالمي الآن ما زال متفاوتاً وقابلاً للتغيير في أي لحظة.وكان الخبير النفطي هاشم عقل أكد لـ " الوكيل الإخباري، في وقتً سابق أن خفض أسعار المحروقات محلياً للشهر القادم أمر بات مؤكداً، مع اختلاف النسبة بين كل مشتق وآخر.وسجل خام برنت خلال الاسابيع الثلاثة الاولى من الشهر الحالي انخفاضاً واضحاً، قبل أن يعاود الارتفاع مع بداية الأسبوع الرابع، ووصول البرميل إلى أكثر من 84 دولاراً بفعل عدة عوامل.