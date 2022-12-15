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الخميس، 15-12-2022 09:30 ص

الأردنيون استهلكوا أكثر من 523 ألف أسطوانة غاز خلال اسبوع

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الوكيل الإخباري - ارتفع الطلب على أسطوانات الغاز منذ بداية الأسبوع الحالي وحتى أول من أمس بنسبة 3.3 % مقارنة بنفس الفترة من الاسبوع الماضي، وفقا لأرقام شركة مصفاة البترول الأردنية.

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ووفقا ليومية الغد، بلغ مجموع كمية التعبئة حتى يوم الثلاثاء الماضي نحو 523.7 ألف أسطوانة مقارنة مع 506.9 ألف اسطوانة خلال نفس الأيام من الاسبوع الذي سبقه.


وأشارت أرقام المصفاة إلى أن مجموع كميات تعبئة أسطوانات الغاز في محطات مصفاة البترول منذ بداية الشهر الحالي وحتى أول من أمس بلغ نحو 1.7 مليون اسطوانة.

 

ورفعت الحكومة للشهر الحالي سعر الديزل بمقدار 35 فلساً، وبذلك يصبح سعر الديزل 895 فلسا/لتر بدلاً من 860 فلسا/لتر، فيما قررت تثبيت سعر الكاز لشهر كانون الأول المقبل والإبقاء على سعره الحالي البالغ 860 فلسا/ لتر، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للاسطوانة.

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