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الإثنين، 19-07-2021 10:58 ص

مصر تتراجع في الترتيب العالمي باحتياطيات الذهب

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الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي في تقرير شهر يوليو 2021، تراجعا في ترتيب مصر العالمي باحتياطيات الذهب.

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ووفقا لتقرير الشهر الجاري، فقد احتلت مصر المرتبة الـ 40 عالميا باحتياطيات الذهب، وبلغت احتياطياتها من المعدن النفيس 80.6 طن، وشكل الذهب 12.5% من اجمالي احتياطيات مصر الدولية.


وللمقارنة فقد كانت مصر تحتل في تقرير شهر مارس 2021 المرتبة الـ 39 عالميا باحتياطيات المعدن النفيس، حينها كانت تمتلك مصر 80.2 طن من الذهب، وشكل الأصفر الرنان 12.4% من احتياطياتها الدولية.


وجاء تراجع مصر في الترتيب العالمي في شهر يوليو 2021، بعدما زادت هنغاريا (المجر) من احتياطياتها من الذهب، وبحسب تقرير شهر يوليو 2021 فقد بلغت احتياطيات هنغاريا من الذهب 94.5 طن، وبذلك تقدمت على مصر في ترتيب دول العالم باحتياطيات الذهب.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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