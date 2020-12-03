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الخميس، 03-12-2020 02:28 م

من خلال وضع مجسات

مصر.. تقنية جديدة تسمح بري الأراضي عبر الموبايل قريبا

ارض
أحد الأراضي المصرية - أرشيفية


الوكيل الإخباري - أعلن وزير الري المصري محمد عبد العاطي، أنه سيتم وضع مجسات داخل الأرض خلال ستة أشهر لقياس نسبة الرطوبة عن طريق القمر الصناعي.

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وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد طالب بضرورة تطوير نظام الري بالغمر وتغييره بنظام الري الحديث بهدف زيادة كفاءة استخدام الموارد المائية. 


وأوضح عبد العاطي ، أنه "سيتم إرسال رسالة على الموبايل لإبلاغ المزارع بإمكانية الري أو الانتظار على حسب النسبة الموجودة داخل الأرض، وسوف يتمكن الفلاح من تشغيل الري عن طريق الموبايل وهو جالس في المنزل".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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