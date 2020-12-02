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الأربعاء، 02-12-2020 03:52 م

انفاق نحو 595 مليار جنيه بالاستثمار

مصر : زيادة بالمليارات في حجم الاستثمارات العامة

اس
عمال مصريون - أرشيفية


الوكيل الإخباري - قالت وزير التخطيط المصرية، هالة السعيد، إن مصر تقوم بزيادة الاستثمارات العامة، بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة.

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وأضافت السعيد ، خلال قمة مصر الاقتصادية، نيابة عن رئيس الوزراء، أن الحكومة أنفقت نحو 595 مليار جنيه في حجم الاستثمارات في عام 2020 ، والنصيب الأكبر لقطاعي الصحة والتعليم، ويجب أن يكون هناك توازن بين الزيادة السكانية وحجم موارد الدولة، حتى لا يحدث اختلال في الاقتصاد.

وأوضحت أن مصر تستهدف زيادة الاستثمارات العامة بنسبة 70%، وبما يعكس الأولويات التي فرضتها أزمة كورونا.


المصدر : روسيا اليوم 

 

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