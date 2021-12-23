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الخميس، 23-12-2021 09:55 ص

مصر: لا موافقة أمريكية بعد لبدء ضخ الغاز إلى لبنان

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الوكيل الإخباري-قال وزير البترول المصري، طارق الملا، إن بلاده لم تحصل بعد على الموافقة النهائية من الإدارة الأمريكية لبدء ضخ الغاز المصري إلى لبنان عبر الخط العربي.

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وأكد الملا وجود "مراسلات طيبة" مع واشنطن في هذا الإطار، مشيرا إلى أن "مصر ولبنان يدرسان مجموعة من الحلول المتعلقة بإصلاح قطاع الكهرباء".


وأعلن أن "القاهرة ستكون موجودة في الخطوة الإولى للإنفراجة في مجال الكهرباء ضمن التعاون بين البلدين، إذ سيبدأ ضخ الغاز المصري لتشغيل المحطات، كاشفا أن "أعياد الميلاد ورأس السنة قد تؤخر لمدة قصيرة، إكمال إجراءات تصدير الغاز المصري إلى لبنان، ما يعني أن بدء ضخ الغاز سيكون في مستهل العام 2022 المقبل".


وأكد وزير البترول المصري، أن "الإتفاق الغازي بين لبنان ومصر لن تقل مدته عن الـ 10 سنوات"، وقال: "نتكلم اليوم مع الأطراف الدولية المعنية بهذا الملف حتى لا نقع في مفاجآت مستقبلا، وفيما نحاول التأكد من عدم خرق قانون قيصر" (الأمريكي).

 

روسيا اليوم

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