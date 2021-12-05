بعد الكهرباء .. الأردن يوافق على مرور الغاز القطري المسال إلى لبنان

الوكيل الإخباري- أبدى الأردن الموافقة المبدئية على إيصال الغاز القطري المسال إلى سوريا للوصول الى لبنان عبر ميناء العقبة.

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وقالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، إن العمل الآن ما زال جارٍ لبحث ودراسة التفاصيل الفنية للمشروع.



وكان قد اتفق وزير الطاقة اللبناني وليد فياض مع نظيره القطري سعد بن سريدة، على الخطوط العريضة لمشروع نقل غاز قطري مسال إلى ميناء العقبة ثم نقله إلى لبنان عبر الأردن وسوريا.