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مصفاة البترول: شطب 79 ألف أسطوانة غاز منزلي في 2020

الخميس، 22-04-2021 12:43 م

مصفاة البترول: شطب 79 ألف أسطوانة غاز منزلي في 2020

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الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات شركة مصفاة البترول الأردنية أن الشركة شطبت 78.916 ألف أسطوانة غاز سعة 12.5 كغم، خلال العام الماضي.
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وكشفت بيانات الشركة في كتابها السنوي، أن عدد أسطوانات الغاز المسال سعة 12.5 كغم التي تم تعبئتها وبيعها 33.460 مليون أسطوانة خلال العام الماضي، مقارنة مع 33.475 مليون أسطوانة، بانخفاض مقداره 14.789 ألف أسطوانة.

ويشار إلى أن عدد الأسطوانات سعة 12.5 كغم المتداولة في المملكة العام الماضي،  6.39 مليون أسطوانة مقابل 6.43 مليون أسطوانة خلال عام 2019.

وبلغ عدد أسطوانات الغاز المسال الفارغة سعة 12.5 كغم المباعة خلال عام 2020  175.402 ألف أسطوانة مقابل 120.543 أسطوانة خلال عام 2019.

ويتم شطب الأسطوانات نتيجة لعدم اجتيازها الفحص الفني في محطات تعبئة الغاز المسال وذلك حفاظا على السلامة العامة، بحيث تتم عملية شطب الأسطوانات بناء على قرار لجنة شطب الأسطوانات المشكلة من ممثلي وزارة الطاقة والثروة المعدنية والدفاع المدني ومؤسسة المواصفات والمقاييس والشركة.

وكشفت الشركة أنه تم خلال العام الماضي، صيانة وإصلاح 566.417 أسطوانة وبلغ عدد الأسطوانات التي تم استبدال صماماتها خلال العام 2020 قرابة 401 ألف أسطوانة.

ويشار إلى أن مستوردات الشركة من الغاز المسال وصل إلى 408.543 ألف طن خلال العام الماضي، بارتفاع بلغت نسبته 4 % مقارنة مع عام 2019، أما المنتجة خلال عام 2020 وصلت إلى 62.6 ألف طن بارتفاع 3% مقارنة مع عام 2019.

 




 

 


 

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