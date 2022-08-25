مع نقص امدادت الغاز الروسية .. الطاقة الشمسية تزدهر في ألمانيا

الوكيل الإخباري - يتدافع الناس في ألمانيا للحصول على ألواح الطاقة الشمسية لمنازلهم وشركاتهم في الوقت الذي تواجه بلادهم "عاصفة كاملة" من الأزمات تدفع أسعار الطاقة لمستويات قياسية.

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وخلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، شهدت ألمانيا قفزة بنسبة 22 بالمئة في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات الجمعية الألمانية للطاقة الشمسية، التي نشرتها "سي ان ان بيزنس".



وذكرت الجمعية أن الطلب المرتفع على الألواح الشمسية، يشمل استخدامها فوق أسطح المنازل والمتاجر، والمنشآت الصغيرة، أو حتى في مزارع الطاقة الشمسية الكبيرة.



وكان الطلب على الطاقة الشمسية في أكبر اقتصاد بأوروبا يتزايد بالفعل منذ فترة، حيث ارتفعت أسعار الطاقة، كما أن الحكومة قدمت حوافز من أجل المساعدة في انتشار هذه التكنولوجيا. ( سكاي نيوز )