منها الأحشاء المُقطعة .. تعرّف على السلع التي يستوردها ويصدرها الأردن مع دول الخليج

الوكيل الإخباري - ارتفع إجمالي حجم التبادل التجاري بين الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي بالنصف الأول من العام الحالي ليصل إلى 2.804 مليار دينار، مقارنة مع 2.044 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2021.

اضافة اعلان



وحسب بيانات إحصائية، زادت صادرات المملكة لدول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 635 مليون دينار، مقابل 612 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.



كما زادت مستوردات المملكة من دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عُمان)، بالنصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى 2.169 مليار دينار، مقابل 1.432 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

السعودية

وجاءت المملكة العربية السعودية بقائمة الدول الأعلى للتبادل التجاري بين المملكة ودول المجلس التعاون الخليجي في النصف الأول من العام الحالي ليبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 1.850 مليار دينار، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة نحو 1.427 مليار دينار.



وبلغت قيمة الصادرات الأردنية إلى السعودية في النصف الأول من العام الحالي نحو 390 مليون دينار، في حين بلغت مستوردات المملكة حوالي 1.460 مليار دينار، وبذلك يكون عجز الميزان التجاري مع المملكة العربية السعودية قد بلغ في النصف الأول من هذا العام حوالي 1.070 مليار دينار.



ومن أبرز السلع الأردنية المُصدرة إلى السعودية اللحوم والأحشاء والأطراف المقطعة، بيض الطيور، بن محمص، وأصناف محفوظة من لحوم الأبقار، مصنوعات سكرية، مسحوق الكاكاو، شوكولاتة ومحضرات غذائية، ثمار قشرية ومثلجات.



وتتركز المستوردات بالمنتجات النفطية ومشتقاتها ولفات مسطحة من الحديد، والألبان وقشدة وأجبان، وأنواع مختلفة من الحليب، المخيض، تمور طازجة ومجففة، نشاء ذرة، زيت فول الصويا وجزئياته، الزيوت النباتية، دهون وشحوم حيوانية ونباتية.

الإمارات

وحسب البيانات الإحصائية التي استندت على أرقام رسمية، بلغ حجم التبادل التجاري مع دولة الإمارات العربية، خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 679 مليون دينار.



وأشارت البيانات، إلى أن قيمة الصادرات الأردنية إلى الإمارات بلغت نحو 87 مليون دينار، فيما بلغت مستوردات الأردن حوالي 592 مليون دينار، وبذلك يكون عجز الميزان التجاري مع الإمارات وصل في النصف الأول من العام الحالي إلى حوالي 505 مليون دينار.



وتعد الأجبان، والخضار والفاكهة، التمور المجففة، البهارات ومخاليط بهارات، زيت الزيتون، محضرات وأصناف محفوظة من اللحوم، مصنوعات سكرية، وشوكلاته، عجائن غذائية من أبرز صادراتنا إلى دولة الإمارات.



فيما تعتبر، المنتجات النفطية ومشتقاتها، والدهانات بأنواعها المختلفة، الأسماك والمأكولات البحرية، والمنتجات الحيوانية والنباتية من الألبان والحليب والأجبان، البقوليات، تمور مجففة، وعنب مجفف، بن محمص، والبذور، وبعض البهارات، ومنتجات ومحضرات الصناعات الكيماوية، والبولي إثيلين، إضافة إلى البوليمرات بروبلين، من أهم مستورداتنا من الإمارات.

قطر

ووصل التبادل التجاري بين الأردن وقطر في النصف الأول من العام الحالي نحو 65 مليون دينار، حيث بلغت قيمة صادراتنا إلى قطر حوالي 55 مليون دينار، فيما سجلت مستورداتنا حوالي 10 ملايين دينار، وبهذا يميل الميزان التجاري لصالح المملكة ليحقق فائضاً يصل إلى 45 مليون دينار، في النصف الأول من العام الجاري.



وتتمثل صادرات المملكة إلى قطر في المواد والمنتجات الغذائية الطازجة والمصنعة، مثل مختلف أصناف الخضار والفاكهة، واللحوم، التمور بأنواعها، والأجبان والألبان الطازجة، واللحوم، والدواجن، والحبوب، والحلويات، والكعك بأنواعه، والأرز، والعصائر، والمكسرات، والزيوت بأنواعها، والأعشاب، والعسل، والطيور، والقهوة الأردنية، والبيض.



وتتركز مستوردات الأردن من قطر؛ بالمواد الكيماوية المتنوعة، مثل زيوت السيارات و حمض السلوفنيك واللوترين وقوالب الألمنيوم، والبارافين، والبولي إثيلين، وقضبان الحديد، والأسمدة الكيماوية بمختلف أنواعها واستخداماتها، وأكياس البلاستيك، وزيوت محركات السيارات، والسماد العضوي، والمحاليل الطبية، إضافة إلى بعض السلع والمنتجات الغذائية.

الكويت

وبلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن والكويت بالنصف الأول من العام الحالي نحو 111 مليون دينار، حيث وصلت قيمة صادراتنا إلى الكويت 59 مليون دينار، في حين بلغت قيمة مستورداتنا 52 مليون دينار، وبهذا يكون الميزان التجاري للمملكة قد حقق فائضاً مقداره 7 ملايين دينار.



وتعد المنتجات الحيوانية والنباتية، سواء من بيض الطيور والألبان والأجبان والجميد، الخضار والفاكهة، أنواع من التمور المجففة، والبذور والبهارات، المصنوعات السكرية، الشوكلاته، معجنات والكعك بأنواعه، ومركزات ومحضرات الاعلاف، أهم صادرات المملكة إلى الكويت.



في حين تعتبر المنتجات النفطية ومشتقاتها من الغاز الطبيعي والزيوت، غاز الاوكسجين، هيدروكسيد الصوديوم، ثاني أكسيد الكربون، البولي إيثيلين، المذيبات والمخففات العضوية، الأوراق بأنواعها، إضافة إلى علب وصناديق مصنوعة من الأوراق المقوية، أبرز مستوردات الأردن من الكويت.

سلطنة عُمان

ووصل حجم التجارة البينية بين المملكة وسلطنة عُمان في النصف الأول من العام الحالي لنحو 40 مليون دينار.



وأظهرت البيانات، أن قيمة الصادرات الأردنية إلى عُمان بلغت 23 مليون دينار، فيما وصل حجم المستوردات من عُمان في النصف الأول من هذا العام، إلى 17 مليون دينار، ليسجل الميزان التجاري للمملكة فائضا مقداره 6 ملايين دينار.



ومن أبرز السلع الأردنية المصدرة إلى عُمان، المنتجات الغذائية والزراعية من الخضار والفاكهة والبذور، والأدوية، والأسمدة والدهانات، الحلي والمجوهرات، والمنتجات الحيوانية والنباتية، والأشجار، والبهارات، زيت الزيتون، و محضرات وأصناف من اللحوم، ومصنوعات سكرية وشوكولاتة.



وتشتمل مستوردات الأردن من عُمان على الحديد الصلب ومنتجاته، قناني و قوارير، خيوط للخياطة، البولي إيثيلين، أنابيب ومواسير، دقيق خردل، مخاليط ومحضرات غذائية من الدهون، أسماك السردين والتونة.

البحرين

وبخصوص التجارة البينية للمملكة مع البحرين، فقد وصل التبادل بين البلدين في النصف الأول من العام الحالي لنحو 59 مليون دينار.



ووصلت الصادرات الأردنية إلى البحرين بالنصف الأول من العام الحالي إلى نحو 21 مليون دينار، مقابل 38 مليون دينار مستوردات وبهذا يكون العجز في الميزان التجاري خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 17 مليون دينار .



ومن أهم المنتجات الأردنية المصدرة إلى البحرين، المنتجات الغذائية من الخضار والفواكه، المنتجات والمحضرات الحيوانية والنباتية، مستحضرات العناية بالبشرة، الكتب والمطبوعات.



وتتركز مستوردات المملكة من البحرين في الأسماك والمأكولات البحرية، الأجبان، مخاليط البهارات، البسكويت الحلو، البطاطا المحضرة، المياه المعدنية، ديزل، ثاني أكسيد الكربون، والمستحضرات التجميلية، إضافة إلى بكرات للكابلات من الخشب.

