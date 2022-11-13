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الأحد، 13-11-2022 07:48 م

موزمبيق تعلن رسميا بدء تصدير الغاز الطبيعي المسال

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الوكيل الاخباري-أعلن رئيس موزمبيق فيليب نيوسي اليوم الأحد أن بلاده بدأت رسميا تصدير الغاز الطبيعي المسال المنتج في الشمال.

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وفي تسجيل مصور، أوضح نيوسي أن بلاده تدخل "سجلات تاريخ العالم" مع مغادرة أول شحنة غاز يتم إنتاجها في محطة كورال سول البحرية التي تديرها شركة "إيني" الإيطالية، المياه الإقليمية.

وأضاف: "يشرفني بأن أعلن بدء أولى صادرات الغاز الطبيعي المسال"، لافتا إلى أن سفينة الشحن "بريتيش سبونسر" تغادر مياه موزمبيق متوجّهة إلى السوق الدولية.

وأردف: "تدخل موزمبيق اليوم سجّلات التاريخ العالمي كإحدى الدول المصدّرة للغاز الطبيعي المسال".

 

روسيا اليوم

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