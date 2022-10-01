السبت 01-10-2022
الوكيل الاخباري

علان: 10% الإقبال على الأسواق رغم التخفيضات

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السبت، 01-10-2022 12:39 م

نقابة المجوهرات: الطلب على الذهب في الأسواق المحلية جيد

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الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات

أكد نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، إنه لا يمكن توقع مصير أسعار الذهب في الوقت الراهن.اضافة اعلان


وقال علان لـ "الوكيل الاخباري" إن سوق الذهب بانتظار بيانات اقتصادية أو أحداث سياسية جديد تعكس على الأسعار بشكل سلبي أو ايجابي.

وأشار إلى أن في ظل الظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة ستبقى أسعار الذهب في حالة تذبذب.

وبين أن سوق الذهب من الممكن أن يشهد حركة تصاعدية.. ولكن يعتمد على ما سيفعله الدولار وأسعار الفائدة.

واضاف أن الطلب على المصوغات الذهبية في الأسواق المحلية جيد.

وارتفعت أسعار الذهب اليوم السبت في الأسواق المحلية، حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 34.40 دينارا  وعيار 24 عند 40.50 دينارا وعيار 18 عند 30.70 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.

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