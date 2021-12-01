الأربعاء 01-12-2021
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الأربعاء، 01-12-2021 01:54 م

نقابة المجوهرات: توقعات بارتفاع أسعار الذهب عالمياً بسبب أوميكرون

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الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات

 

أكد نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، ربحي علان أن أسعار الذهب ترتبط كليا بالأخبار السياسية والاقتصادية وخاصة بجائحة كورونا والمتحور الجديد أوميكرون. 

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وقال علان لـ "الوكيل الإخباري" إنه وفي حال فرض اغلاقات السفر بسبب أوميكرون على مستوى أوسع سيتأثر الذهب ارتفاعاً .

 

وأضاف أن أسعار الذهب عادة تكون بين حالات ارتفاع وانخفاض بين الحين والآخر حيث سجل الذهب ارتفاعا يوم أمس وبلغ سعر الذهب 1807 للاونصة وعاود الانخفاض إلى 1770 واستقر عند 1783 للأونصة عالميا.

 

وأشار إلى أن أسعار الذهب ترتفع نتيجة الإقبال عليه كملاذ آمن، في حال واصلت أسعار النفط تراجعها عالميا.

 

واستقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الاربعاء، لليوم السابع على التوالي.

 




 

 


 

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