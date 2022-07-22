الجمعة 22-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

فاعليات فنية بالمواقع السياحية والأثرية بمدينة السلط

وزير العمل : 600 وظيفة شاغرة للأردنيين في قطر

السيولة المحلية ترتفع %3 في خمسة أشهر

تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت

وزير العمل يوضح بشأن الحد الأدنى للأجور

إربد : الآلاف يتابعون فعاليات صيف الاردن

ندوة ثقافية حول علم الأنساب في الرصيفة

مسلحون يطلقون النار على نائب رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق

الدوريات الخارجية : ضبط مركبة تسير بسرعة 193 كلم

روسيا : توسيع قائمة الدول غير الصديقة

الجمعة، 22-07-2022 09:19 ص

أسعار الذهب تسجل انخفاضاً جديداً عالمياً

ذهب٢


الوكيل الإخباري - انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة إذ تراجعت جاذبية المعدن الأصفر بفعل ارتفاع الدولار والمخاوف من رفع جديد لأسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية الرئيسية بهدف كبح الضغوط التضخمية.

اضافة اعلان

 


وبحلول الساعة 0114 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1714.72 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجعت الأسعار إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عام عند 1680.25 دولار أمس الخميس قبل أن تغلق مرتفعة بنسبة 1.3 بالمئة.
ولا يزال الذهب متجها لتحقيق أول مكسب أسبوعي في ستة أسابيع بارتفاع 0.5 بالمئة تقريبا.


وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1714.90 دولار للأوقية.
وصعد الدولار 0.2 بالمئة مقابل العملات المنافسة، وهو ما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.


بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 18.78 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 873.92 دولار وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1895.86 دولار.

 

البيان


إقرأ ايضا
720221719733971848705

السيولة المحلية ترتفع %3 في خمسة أشهر

البنك الروسي

المركزي الروسي يخفض الفائدة إلى 8 بالمئة

الذهب٣

أسعار الذهب في الأردن الجمعة

النفط٢

ارتفاع أسعار النفط عالمياً مع ضعف الدولار

دولار

الدولار يتجه لتسجيل أول انخفاض أسبوعي منذ شهر

IFYO4BvVwKR5rqsoJMmQS9yWt2z8AwdUkUBMLq9q

تراجع الاسترليني واليورو أمام الدولار

أخبار متعلقة
7202217113552575992984

أسعار الذهب محليا الثلاثاء في المملكة

72022610657368054241

انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب محليا اليوم

720221393032301493300

ارتفاع اسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الاردن اليوم

72022794720704139521

أسعار الذهب محليا الاثنين في المملكة

435377

ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب محليا بعد انخفاض حاد أمس

62022149504670126974

انخفاض أسعار الذهب محلياً