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الثلاثاء، 29-03-2022 01:24 م

هدوء في سوق الصرف بمصر.. آخر أسعار الدولار واليورو

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الوكيل الإخباري -بينما تسيطر حالة من الهدوء على سوق الصرف في مصر في بداية تعاملات الأسبوع، تراوح سعر صرف الدولار ما بين 18.29 جنيه كأعلى سعر للبيع، و18.25 جنيه لأقل سعر للبيع، بينما سجل أعلى سعر للشراء مستوى 18.38 جنيه، مقابل 18.25 جنيه كأقل سعر للشراء.

ووفق الإحصاء الذي أعدته "العربية.نت"، كان أعلى سعر للدولار في بنوك الشركة المصرفية العربية الدولية، والأهلي الكويتي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك المشرق، حيث بلغ 18.29 جنيه للشراء، و18.39 جنيه للبيع.

وفي 11 بنكاً بقيادة البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والإسكندرية، و"إتش إس بي سي"، والبنك المركزي المصري، بلغ سعر صرف الدولار نحو 18.27 جنيه للشراء، و18.37جنيه للبيع.

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