اقتراح لمسؤول مصري بشأن توفير أكبر كمية من القمح في البلاد

الوكيل الاخباري- وجه نقيب الفلاحين في مصر، حسين عبدالرحمن أبوصدام، عدة نصائح وأمور للمواطنين في بلاده، بهدف توفير أكبر كمية من القمح حفاظا على المخزون منه.

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وحذر أبوصدام من ظاهرة حصاد القمح قبل اكتمال نضجه لعمل الفريك (القمح الأخضر)، مؤكدا أن هذه الظاهرة تتسبب في قلة الإنتاجية العامة من القمح بنسبة تصل إلى 20%.



وطالب أبوصدام بـ"دعم مزارعي القمح بقروض ميسرة وفوائد بسيطة حتى لا يلجأ المزارعون لتمويل زراعتهم من التجار، والإعلان عن أسعار مرضية للأقماح قبل الزراعة، وتفعيل قانون الزراعات التعاقدية".



وشدد نقيب الفلاحين، على أهمية "توفير نقاط لتجميع محصول القمح بالقرب من أماكن زراعته لتوفير تكلفة نقله على المزارع، وصرف مستحقات الفلاحين فور التوريد".



ونوه بضرورة "توفير المبيدات اللازمة للقضاء على أي أمراض تصيب القمح، وزيادة الندوات الإرشادية والتوعوية بكل الطرق المتاحة للتعريف بمواعيد الزراعة المثالية وطرق الزراعة الحديثة، وتوفير أحدث الآلات والمعدات الزراعية المتطورة لزراعة وحصاد القمح".

روسيا اليوم