توقعات برفع أسعار الفائدة في مصر بسبب التضخم

الوكيل الاخباري- توقعت شركة "إتش سي" للأوراق المالية أن يقوم البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بمقدار 0.5 - 0.75 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية المقرر عقده يوم الخميس.



وقالت المحللة الأولى للاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بالشركة، مونيت دوس: "قمنا برفع تقديرات التضخم للعام 2022 إلى 11.5% من 7.2% سابقًا بسبب زيادة الأسعار العالمية للقمح والنفط، وتوقعنا لاستيراد أقل للسلع الاستهلاكية، مما قد يؤدي إلى بعض النقص في المعروض".



وأشارت إلى أن "حساباتنا تستند إلى تقديرات بلومبرغ لسعر القمح في 2022 البالغ 1086 دولارًا لكل مكيال (بوشل)، أي أعلى بنسبة 53% من متوسط سعر 2021 البالغ 712 دولارًا للبوشل، وتقدير بلومبرغ لسعر خام "برنت" في 2022 عند 91.7 دولار للبرميل، أي بنسبة 55% أعلى من متوسطها للعام 2021 البالغ 59 دولاراً للبرميل".

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