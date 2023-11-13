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الإثنين، 13-11-2023 12:51 م

وزارة الطاقة توقع 4 مذكرات تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر

إنتاج-الهيدروجين-الأخضر


الوكيل الإخباري - وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الاثنين، 4 مذكرات تفاهم بهدف إعداد دراسات الجدوى لتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر في الأردن.

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وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة عقب توقيع مذكرات التفاهم :" نحن سعداء بالإنجاز الذي حققه الأردن في مجال الطاقة المتجددة، ونطمح الى أن يكون الأردن لاعباً أساسياً في الإقليم لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وخاصة وقد وصلت نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 27% من الطاقة الكهربائية في الأردن حتى نهاية العام 2022 كما يدرس إمكانية استخدام الطاقة الحرارية إلى جانب الطاقة المتجددة" مشيرا الى أن الأردن بدأ مبكراً بالتحضير لصناعة الهيدروجين الأخضر ولدينا الإصرار والعزيمة لقيادة الدور الريادي في هذا المجال في ضوء الخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي (2020-2030) ومن ضمنها الاستثمار في مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر في الأردن، ووفقا لاستراتيجية الوزارة.


وحول تفاصيل المذكرات الموقعة أوضح الخرابشة أن مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة قعوار تهدف من خلالها الشركة لتوليد 100.000 طن سنويًا من الأمونيا الخضراء، في حين تهدف شركة فيلادلفيا الى توليد 100.000-200.000 طن من الأمونيا الخضراء سنويا، كما تهدف شركة Enertrag الألمانية الى إنتاج حوالي 200,000 طن من الأمونيا سنويًا، في حين ستنتج شركةAmarenco  ما مقداره 1 مليون طن من الأمونيا الخضراء سنوياً.


وأكد الخرابشة أن الوزارة مستمرة في توقيع المزيد من مذكرات التفاهم مع الشركات الراغبة بإنتاج الهيدروجين الأخضر في الأردن، لافتاً أنه سيتم توقيع 5 مذكرات تفاهم خلال مؤتمر الأطراف COP 28  المنتظر في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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