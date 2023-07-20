وفد تجاري يبحث تنشيط علاقات الأردن الاقتصادية مع أذربيجان

الوكيل الإخباري - بحث وفد من غرفة تجارة الأردن، خلال لقاءات منفصلة مع العديد من المؤسسات الرسمية وفاعليات القطاع الخاص في جمهورية أذربيجان، سبل تنشيط وتطوير علاقات البلدين الاقتصادية.

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وبحسب عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس الوفد بهجت حمدان، جرى خلال لقاء مع رئيس وكالة تنمية الصادرات والاستثمار يوسف عبد اللطيف، بحث التعاون المشترك والتنسيق بين غرف التجارة والشركات في البلدين لتبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية والتجارية المتوفرة لديهم.



وأشار حمدان في بيان، اليوم الخميس، إلى أن الوفد طلب قائمة للقطاعات الأكثر أهمية والفرص الاستثمارية المتاحة في أذربيجان لتعميمها على الشركات الأردنية للاستفادة منها، بالإضافة لتحضير وإعداد عروض تقديمية عن الاستثمار وتطوير العلاقات الثنائية وتبادلها بين الطرفين.



وبين أن الوفد بحث مع نائب رئيس مؤسسة تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة النور أليف، سبل تبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة في أذربيجان، وتنظيم فعاليات تجارية وبحث سبل الترويج للفرص الاستثمارية، وإعداد قوائم للشركات العاملة بأهم القطاعات المستهدفة في البلدين.



ولفت إلى أن الوفد ناقش خلال لقائه في وكالة الدولة للسياحة في أذربيجان، أبرز التحديات التي تعيق السياحة بين البلدين، ولاسيما تأشيرات السفر المفروضة على السائح الأردني لدخول أذربيجان، وعدم وجود خط طيران مباشر يربط البلدين، مشددين على ضرورة إزالة أية إجراءات تعيق حركة السياحة بين الجانبين.