وقعت أيرلندا على اتفاق يهدف إلى تقليل التهرب الضريبي

الوكيل الإخباري - قالت أيرلندا إنها تنضم إلى اتفاقية دولية تفرض ضرائب على أرباح الشركات المتعددة الجنسيات بمعدل لا يقل عن 15 في المئة.





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ويعد هذا تحولًا كبيرًا للبلد الذي يعد المقر الأوروبي للعديد من شركات الأدوية الأمريكية الكبيرة، فضلاً عن شركات التكنولوجيا، بما في ذلك جوجل وآبل وفيسبوك.





وقد لا تبدو الزيادة من نسبة 12.5 في المئة الحالية في أيرلندا إلى 15 في المئة بهذه الضخامة في حد ذاتها. ولكن ما يسمى باتفاقية الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تم تحديدها في شهر يوليو، هي خطة من ركيزتين تهدف إلى المساعدة في إنهاء التهرب الضريبي وجعل القواعد الضريبية الدولية أكثر عدلاً وشفافية.



وقدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن معدل الضريبة بنسبة 15 في المئة يولد نحو 150 مليار دولار من عائدات الضرائب العالمية سنويًا ويساعد في استقرار النظام الضريبي الدولي.



ووقعت أيرلندا على الاتفاق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بين 140 دولة تتفاوض على شروطها منذ عدة سنوات. وتدعو الخطة الشركات العالمية إلى دفع ضرائب في البلدان التي تباع فيها منتجاتها أو خدماتها، حتى لو لم يكن لها وجود فعلي هناك.



وينطبق هذا الشرط على الشركات المتعددة الجنسيات التي تزيد إيراداتها عن 750 مليون يورو (نحو 867 مليون دولار). وبالنسبة للشركات التي تقل إيراداتها عن 750 مليون يورو، يظل معدل 12.5 في المئة ساري المفعول في أيرلندا.



وعلى مدى العقود العديدة الماضية، عملت أيرلندا كملاذ ضريبي للعديد من شركات التكنولوجيا الكبيرة. ويأتي ذلك بفضل معدل الضريبة المنخفض على الشركات.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية