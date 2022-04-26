وكالة فيتش تؤكد تصنيف أرامكو السعودية عند A

الوكيل الاخباري- أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيفها للعملاق النفطي أرامكو السعودية عند (A)، وعدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للشركة من مستقرة إلى إيجابية.



وقالت فيتش إن ارتفاع أسعار النفط سيدعم الشركة، وسترتفع النفقات الرأسمالية السنوية لأرامكو إلى 40 مليار دولار - 50 مليار دولار في عام 2022، مقارنة بـ32 مليار دولار في عام 2021، على خلفية جهودها لزيادة الطاقة الإنتاجية للنفط بمقدار مليون برميل من النفط يوميًا إلى 13 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2027 وفقًا لتكليفات الحكومة، إضافة إلى المبادرات الاستراتيجية الأخرى، بما في ذلك إنتاج الغاز، والمشاريع الخضراء.



وذكرت فيتش "نعتقد أن الشركة ستحتفظ بالمرونة وستستمر في توليد أرباح قوية قبل توزيع الأرباح حتى في ظل افتراضاتنا المعتدلة لأسعار النفط".



"أرامكو السعودية لديها هدف طموح يتمثل في دفع ما لا يقل عن 75 مليار دولار أميركي كأرباح سنوية. نحن نقدر أنه وفقًا لافتراضاتنا لأسعار النفط، يجب تغطية النفقات الرأسمالية ومدفوعات الأرباح الموزعة على نطاق واسع من خلال التدفقات النقدية التشغيلية. نعتقد أن أرامكو السعودية تتمتع بالمرونة لإعادة النظر في التزامها بتوزيعات الأرباح في حالة انخفاض أسعار النفط أو ارتفاع النفقات الرأسمالية عما نفترضه حاليًا".



وأكدت فيتش أن ملف أعمال أرامكو السعودية قوي للغاية، والتكلفة أقل بكثير من تلك الخاصة بالشركات العالمية المتكاملة وبعض شركات النفط الوطنية، وهي ميزة مهمة في أوقات تقلب أسعار النفط.

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