الأربعاء 30-03-2022
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الأربعاء، 30-03-2022 09:30 ص

السعودية توقع اتفاقيات لاستثمارات صناعية ضخمة في 5 قطاعات

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الوكيل الاخباري- وقعت الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية "دسر"، المملوكة لكل من صندوق الاستثمارات العامة وشركة أرامكو السعودية والشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، أربع اتفاقيات مع شركاء دوليين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الاتفاقيات تتضمن إنشاء مصنع للأنابيب غير الملحومة، ومصنعا للحافلات الكهربائية الهيدروجينية والتقليدية، ومركزا للابتكار والتصنيع للطباعة الثلاثية، إضافة إلى مصنع لإنتاج مواد كيماوية لتصنيع النفط المستخرج من المياه، فضلا عن استحواذ عالمي على شركة للتقنيات النظيفة تعمل على صناعة المحفزات الكيميائية والمعدات المتطورة المتخصصة في تقنيات الاستدامة البيئية في صناعات المعادن والأسمدة والكيمياويات وتكرير النفط.

كما تم توقيع اتفاقية مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ومذكرة تفاهم مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".

وجاءت الاتفاقيات ومذكرة التفاهم في حفل أقيم أمس، في مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كاسبارك)، برعاية وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان.

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