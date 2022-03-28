مليار دولار صادرات الأردن إلى السوق السعودية

الوكيل الإخباري - بدأت في عمّان، اليوم الإثنين، اجتماعات اللجنة التحضيرية للجنة التجارية الأردنية السعودية المشتركة في دورتها 17 برئاسة الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي ووكيل وزارة النقل السعودية منصور بن عبد الحميد التركي.

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وتبحث اللجنة موضوعات تستهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات خاصة الاقتصادية منها والعمل على تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات ووثائق التعاون الموقعة بينهما.



وأكّدت الزعبي خلال الاجتماعات، أهمية العمل المشترك لزيادة مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال تعزيز التجارة البينية وتحفيز الاستثمارات وتبادل الخبرات.



وقالت: بلغ مجمل التبادل التجاري بين البلدين حوالي 4 مليار دولار خلال 2021؛ نحو 1 مليار دولار الصادرات الأردنية إلى السوق السعودي و3.2 مليار دولار واردات بما فيها النفطية.



وأضافت، أن هذه الأرقام تضع أمامنا مسؤولية مشتركة لدى القطاعين العام والخاص للعمل بجد نحو زيادتها في ضوء الإمكانيات الكبيرة المتوفرة لدى قطاع الأعمال في البلدين، و لاستغلال الفرص التي تتيحها اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية واتفاقية التجارة الحرة الثنائية التي تربط البلدين.



وتابعت الزعبي، أن الأردن يتطلع خلال الاجتماعات إلى بحث تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من مجالات التعاون من خلال الاتفاق على الصيغ اللازمة لها.



