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الأحد، 20-03-2022 12:39 م

11.8 مليار دولار أرباح شركات بورصة قطر في 2021

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الوكيل الاخباري- حققت الشركات المساهمة العامة القطرية المدرجة في بورصة قطر، أرباحا صافية خلال العام الماضي بلغت قيمتها 43 مليار ريال (11.8 مليار دولار)، مسجلة نموا بنسبة 42.8 بالمائة ارتفاعا من 30.1 مليار ريال (8.2 مليار دولار).

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وذكر بيان صادر عن بورصة قطر اليوم الاحد، أن هناك 28 شركة سجلت نموا بصافي أرباحها، بينما تراجعت أرباح 10 شركات، وتحولت 4 شركات للربحية بدلا من الخسارة، بينما تحولت 3 شركات للخسارة بدلا من الربحية.


ووفقا للبيان، فقد أوصت 35 شركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها، وتبلغ قيمة هذه التوزيعات بحسب النسب المعلنة نحو 24.2 مليار ريال، تمثل ما نسبته 56 بالمائة من صافي أرباح الشركات، في حين أوصت 10 شركات بعدم توزيع أرباح على المساهمين.


وتصدرت شركة صناعات قطر قائمة الشركات من حيث قيمة التوزيعات النقدية للمساهمين التي بلغت أكثر من 6 مليارات ريال، وحلت ثانيا مجموعة بنك قطر الوطني التي ستقوم بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 5 مليارات ريال، ثم مصرف الريان الذي بلغت قيمة توزيعاته النقدية نحو 1.6 مليار ريال.

 

بترا

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