أسعار الألمنيوم والنيكل تحلق إلى مستويات قياسية

الوكيل الاخباري- قفزت عقود الألمنيوم والنيكل في بورصة لندن، اليوم الخميس، في ظل مخاوف من تأثر إمدادات المعدنين إلى الأسواق بالأوضاع في أوكرانيا.



وصعدت أسعار الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن فوق مستوى 3700 دولار للطن، وسجل بذلك المعدن أعلى مستوى له في تاريخ تداولاته.



فيما ارتفعت أسعار النيكل في بورصة لندن للمعادن (LME)، خلال تعاملات اليوم، إلى فوق مستوى 27.8 ألف دولار للطن، وذلك للمرة الأولى منذ 7 مارس 2011.



وبحلول الساعة 14:22 بتوقيت موسكو، ارتفعت عقود المعدن بنسبة 7.48% إلى 27.815 ألف دولار للطن.

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روسيا اليوم