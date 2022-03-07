الإثنين 07-03-2022
الوكيل الاخباري

3.5 مليون دينار حصلتها الحكومة من مخالفات اوامر الدفاع العام الماضي

التخطيط: تحديث مشاريع خطة الاستجابة للأزمة السورية للعام الحالي

أزمة أوكرانيا تكبد موازنة مصر فاتورة ضخمة.. القمح كلمة السر

الزراعة: مخزون اللحوم والخضار ضعف احتياج السوق

الأوبئة: سوف ندخل رمضان بوضع وبائي مستقر

إعلان نتائج الترشيح الجديدة للمنح والقروض الجامعية عصر اليوم

غلاء مفاجئ يضرب أسواق المواد الغذائية في العراق ويثير ضجة واسعة

هام لسائقي وسائط النقل العام: لا تصريح إلا بشمول السائق بالضمان

تتويج ملك وملكة جمال القطط في عمّان - صور

منخفض جوي خماسيني قادم إلى المملكة

الإثنين، 07-03-2022 12:19 م

45.3 مليون دولار صادرات القطاع الخاص القطري للأردن في 2021

23-3-1808x1157-1


الوكيل الإخباري - بلغت صادرات القطاع الخاص القطري للأردن خلال العام الماضي، نحو 165 مليون ريال (45.3 مليون دولار).

وذكرت بيانات إحصائية حديثة صادرة عن غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم الاثنين، أن صادرات القطاع الخاص القطري للأردن، سجلت ارتفاعا ملحوظا خلال العام الماضي بلغت نسبته 20.6 بالمئة مقارنة بـ 131 مليون ريال (36 مليون دولار) خلال عام 2020.

ووفقا للبيانات الإحصائية تتركز معظم صادرات القطاع الخاص القطري للأردن، على المواد الكيماوية المتنوعة، مثل زيوت السيارات وحمض السلوفنيك واللوترين وقوالب الألمنيوم، البارافين، البولي إثيلين، قضبان الحديد، أسمدة كيماوية بمختلف أنواعها واستخداماتها، أكياس البلاستيك، زيوت محركات السيارات، السماد العضوي، المحاليل الطبية، فيما يتم تصدير بعض السلع والمنتجات الغذائية مثل معجون الطماطم.

اضافة اعلان


وبحسب جهاز التخطيط والإحصاء القطري، بلغ حجم المبادلات التجارية بين الأردن وقطر خلال العام الماضي 660 مليون ريال (181.3 مليون دولار).

وحقق الأردن من هذه المبادلات، فائضا تجاريا مع قطر بقيمة 276 مليون ريال، من خلال تصدير بضائع وسلع للسوق القطري بقيمة 468 مليون ريال، في حين بلغت قيمة المستوردات 192 مليونا.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



إقرأ ايضا
47405627908000403

بريطانيا تتعهد بتقديم 100 مليون دولار إضافية لمساعدة أوكرانيا

2015-635751368810923889-92_main

أزمة أوكرانيا تكبد موازنة مصر فاتورة ضخمة.. القمح كلمة السر

11

غلاء مفاجئ يضرب أسواق المواد الغذائية في العراق ويثير ضجة واسعة

6225b8034c59b7176e65d605

أسعار الغاز تقفز بوتيرة عالية وتوقعات بأن تتجاوز 4000 دولار لكل الف متر مكعب

_large

وزير شؤون أوروبا في بريطانيا: ندرس مسألة حظر النفط الروسي

155275375111224500

الاقتصاد الإماراتية: بطاقات الخصم الفوري معفاة من أي رسوم

أخبار متعلقة
0L5A1485 - Copy

اقتصاديون يؤكدون قدرة القطاع الخاص على قيادة الإصلاح الاقتصادي

r7KmXHqw9k7jGwKyQ3RgCZHFfrEd2EV4dDe1CezY

بالأرقام.. شاهد أين أنفقت الحكومة 2.371 مليار دينار من المنحة الخليجية المقدّمة عام 2012

WhatsApp Image 2022-02-09 at 4.03.19 PM

عمرو والسفير الياباني يبحثان سبل تطوير العلاقات الاستثمارية

20655e16-9140-486c-8c3e-8b8da74c5bde

الشوبكي : أسعار النفط ستبقى مرتفعة حتى 2023

s

شركس : دراسة جدوي اصدار دينار اردني رقمي

61ffabb4504c9

ارتفاع حجم التداول في سوق العقار 8% خلال الشهر الماضي