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الأربعاء، 01-11-2023 12:45 م

22.5 مليون الصادرات التجارية للزرقاء الشهر الماضي

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الوكيل الإخباري - قال رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، إن قيمة الصادرات التجارية (إعادة التصدير) لمدينة الزرقاء بلغت خلال شهر تشرين الأول الماضي، 22 مليونا و531 ألفا، و 419 ديناراً.اضافة اعلان


وأوضح أن السيارات ولوازمها شكلت أغلب صادرات الزرقاء التجارية لشهر تشرين الأول، إضافة إلى مواد البناء والأدوات الصحية، والأدوية ومستلزماتها، والمواد الغذائية، والألبسة والمجوهرات، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية.

وبين شريم، أنه تم إصدار 495 شهادة منشأ، وفقاً لإحصائية غرفة التجارة ومكتبها في المنطقة الحرة في الزرقاء.

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