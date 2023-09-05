الثلاثاء 05-09-2023
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الثلاثاء، 05-09-2023 02:03 م

3 دول عربية من بين أكثر الدول الغارقة في الديون عالمياً - أسماء

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الوكيل الإخباري - بيّن تقرير اقتصادي، أن 3 دولة عربية جاءت ضمن قائمة أكثر دول العالم التي تعاني من الدين المُرتفع.

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وأضاف التقرير، أن مشاكل الديون المُستمرة ستكون موضوعاً أساسياً خلال قمة مجموعة العشرين، في دلهي بالهند الشهر المقبل.


لبنان.. أزمة مالية
تخلّفت لبنان عن سداد ديونها منذ عام 2020 ولا يوجد سوى القليل من الدلائل على أن مشكلاتها في سبيلها للحل.


تونس وديون متراكمة
تواجه تونس الواقعة في شمال أفريقيا، والتي مرت بالكثير من الصعاب منذ ثورة 2011، أزمة اقتصادية شاملة تتمثل في ديون متراكمة.

مصر ومخاطر اقتصادية
تعد مصر إحدى الدول الكبرى الأخرى التي عانت مؤخرا من شح بالعملات الأجنبية، وهو ما أثر سلباً على الحالة الاقتصادية بشكل عام، وعلى سعر العملة بشكل خاص.

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