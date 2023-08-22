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الثلاثاء، 22-08-2023 10:47 ص

مصر تعلن كشفا بتروليا جديدا في خليج السويس

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، في بيان الثلاثاء، عن كشف بترولي جديد في منطقة امتياز جيسوم وطويلة غرب في خليج السويس.

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وتتولى شركة بتروجلف مصر المشتركة إدارة العمليات في الحقل، وهي شركة مشتركة مملوكة للهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة (50%) والشركاء  كايرون-بيكو وكوفبيك ( 50%).

وتم تحقيق الكشف من خلال البئر الاستكشافي شمال جيسوم الشمالى GNN-11، وصادف البئر 165 قدما من صافي الطبقات الرأسية عالية الجودة في تكوين النوبة وترجع الى ما قبل العصر الميوسيني.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها العثور على تكوين النوبة الحامل للزيت الخام في منطقة الامتياز، ويتواجد الخزان الرئيسي المنتج بالحقل في تكوين نوخل.

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