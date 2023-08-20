من بينها الأردن.. نصف شباب هذه الدول العربية يرغبون بمغادرة بلدانهم

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كشف استطلاع "أصداء بي سي دبليو" السنوي الخامس عشر لرأي الشباب العربي، أن 53% من شباب دول شرق المتوسط ( الأردن، والعراق، ولبنان، وفلسطين، وسوريا، واليمن) وحوالي النصف في شمال إفريقيا (48%) قالوا إنهم يحاولون أو يفكرون جدياً بمغادرة بلدانهم للبحث عن فرص أفضل، ولا سيما فرص العمل.من جهة أخرى، قال أكثر بقليل من ربع الشباب (27%) في دول إنهم فكروا في الهجرة، بينما قال أغلبهم إنهم لن يغادروا بلدهم مطلقاً.وأبدى معظم الشباب العربي رغبتهم في الهجرة إلى كندا (34%)، تلتها الولايات المتحدة (30%)، وألمانيا والمملكة المتحدة (20% لكل منهما)، وفرنسا (17%).وضم الاستطلاع الذي أصدرته "أصداء بي سي دبليو" – شركة الاستشارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - الشريحة السكانية الأكبر في المنطقة والتي تضم أكثر من 200 مليون شاب وشابة.وقال حوالي 72% من الشباب في شرق المتوسط (العراق، والأردن، ولبنان، وفلسطين، وسوريا، واليمن)، وحوالي ثلثي الشباب العربي (62%) في شمال إفريقيا (الجزائر، ومصر، وليبيا، والمغرب، والسودان، وجنوب السودان، وتونس)، إن اقتصاد بلدانهم يسير في الاتجاه الخاطئ.بينما لا يزال شباب دول مجلس التعاون الخليجي متفائلين إلى حد كبير، حيث قال 88% منهم إن اقتصاد بلدانهم يسير في الاتجاه الصحيح.