3.1 مليار دولار حوالات العاملين في الخارج خلال 11 شهراً الأولى من 2021

الوكيل الاخباري - ارتفعت حوالات العاملين في الخارج خلال شهر تشرين الثاني بنسبة 5،5 بالمئة لتبلغ من عام 2021 ما مقداره 290،1 مليون دولار مقارنة مع ما مقداره 274،9 مليون دولار خلال الشهر المقابل من عام 2020.



وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي، فإن الحوالات خلال 11 شهراً الأولى من عام 2021 سجلت ارتفاعاً بنسبة 1،1 لتبلغ 3،1 مليار دولار بالمقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2020.

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