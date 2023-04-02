4 اصابات بتدهور مركبة على طريق إربد المفرق

الوكيل الإخباري -

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أصيب 4 أشخاص اثر حادث تدهور مركبة، مساء أمس السبت، قبل جسر النعيمة باتجاه المفرق.وقال النقيب مهدي الحمود، من غرفة إدارة الدوريات الخارجية، إن مجموعات الدفاع المدني تواجدت بالمكان وتم نقل المصابين الى مستشفى الملك المؤسس.وبيّن خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه خلال 24 ساعة الماضية تم التعامل مع عدد من الحوادث، أبرزها تدهور تريلا محملة بالرمل على طريق الزرقاء - المفرق، وحريق مقدمة براد في منطقة رأس النقب.ونوه إلى أن كافة الطرق الخارجية تشهد منذ ساعات صباح اليوم حركة قوية بالتزامن مع بداية الأسبوع.وحول السرعات العالية، قال الحمود إنه تم ضبط العديد من السرعات العالية أبرزها مركبة تسير بسرعة 100/193 كم/ ساعة على طريق المطار، و مركبة اخرى تسير بسرعة 120/189 كم/ ساعة على طرق معان