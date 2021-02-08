الإثنين 08-02-2021
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الإثنين، 08-02-2021 11:06 ص

5.1% ارتفاع أسعار المنتجين الزراعيين

مزارع يعمل في حقل في منطقة الأغوار - (أرشيفية)


الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار المنتجين الزراعيين لنهاية شهر كانون الأول من عام 2020، بنسبة 5.1 بالمئة، وصولا إلى النقطة 111.8 ، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2019 والبالغة 106.4 .

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وبحسب التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة، اليوم الاثنين، انخفض الرقم القياسي لأسعار المنتجين الزراعيين لنهاية شهر كانون الأول من عام 2020 ، بنسبة 6.4 بالمئة، وصولا إلى النقطة 93.4 مقارنة بالفترة المناظرة من عام 2019 والبالغة 99.7 نقطة.

 

كما انخفض الرقم القياسي لأسعار المنتجين الزراعيين لشهر كانون الأول من عام 2020، بنسبة 32.2 بالمئة، وصولا إلى النقطة 93.4 مقارنة مع شهر تشرين الثاني من 2020 والبالغة 137.6 نقطة.


-- (بترا)

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