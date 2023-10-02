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الإثنين، 02-10-2023 04:02 م

80.5 % ارتفاع صادرات الأردن من الحلي والمجوهرات خلال أول 7 أشهر من 2023

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الوكيل الإخباري - نمت صادرات الأردن من الحلي والمجوهرات والمنتجات الكيماوية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، ما أسهمت في ارتفاع إجمالي قيمة الصادرات الوطنية.

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وأظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، أن صادرات المملكة من الحلي والمجوهرات ارتفعت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 80.5%، والمنتجات الكيماوية بـ 19.9%، إضافة إلى المواد الأخرى بنسبة 15.7%.


وبحسب البيانات، بلغت قيمة الصادرات الوطنية من الحلي والمجوهرات حتى نهاية تموز الماضي نحو 509 ملايين دينار، مقارنة بـ 282 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، في حين بلغت قيمة الصادرات من المنتجات الكيماوية حوالي 289 مليون دينار، مقارنة بـ 241 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

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