الأحد 17-09-2023
الوكيل الاخباري

موته اوجع قلوب الاردنيين .. من هو محمد زيد الشوابكة ؟ - صور

توضيح من الضمان حول سداد الأفراد لسلفة تعويض الدفعة الواحدة

فيضان ليبيا دمّر 900 منزل بشكل كامل بدرنة.. ودفن 400 تحت الوحل

الطاقة: انشاء مشاريع ربط كهربائي جديدة لجعل الأردن مركزاً إقليمياً

الموت كاد يخطف احمد بالبحر الميت .. وهذا ما حدث بمستشفى البشير - صور

صلح الزرقاء تحكم بحبس 3 أشخاص 4 سنوات عذبوا حدثا وأصابوا آخر بغيبوبة

الخارجية: انقطاع التواصل مع عائلة أردنية في ليبيا بعد انهيار منزلهم جراء الفيضانات

الجمارك: تحويل 67 قضية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العام الماضي

إرادتان ملكيتان مرتقبتان قبل نهاية أيلول الحالي

للمقترضين من البنوك.. التخفيضات على الفائدة ستبدأ في هذا الموعد

الأحد، 17-09-2023 02:16 م

آلاف التشيكيين يتظاهرون ضد الحكومة لاهتمامها بأوكرانيا أكثر منهم

338996


الوكيل الإخباري - تظاهر آلاف الأشخاص في براغ، أمس السبت، ضد حكومة يمين الوسط التشيكية التي اتهموها بإيلاء الاهتمام لأوكرانيا أكثر من مواطنيها، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

اضافة اعلان


وأفاد حزب «برو» الصغير وغير الممثل في البرلمان الذي نظم الاحتجاج أن عدد المشاركين بلغ أكثر من 100 ألف شخص، وفق ما ورد على موقعه الإلكتروني، في حين قدّرت وكالة الأنباء التشيكية العدد بنحو 10 آلاف.

ولوّح المتظاهرون بالأعلام التشيكية، وطالبوا حكومة رئيس الوزراء اليميني بيتر فيالا بالاستقالة، منددين أيضاً بالتباطؤ الاقتصادي في الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي.


ويعاني الاقتصاد التشيكي من الركود منذ عام، في حين سجل التضخم تراجعاً بطيئاً عن المستوى القياسي الذي بلغ ذروته عند 18 في المائة في سبتمبر (أيلول) 2022.


وقالت المتظاهرة هانا سموليكوفا لوكالة الصحافة الفرنسية في ساحة فاتسلاف بوسط براغ: «أنا هنا من أجل الأطفال، لأن هذا يتعلق بمستقبلنا، وأنا خائفة من المستقبل»، معربة عن قلقها من ارتفاع أسعار «كل شيء».

وقال المتظاهر بافيل هوسيك إن الحكومة «يجب أن تتوقف عن دعم أوكرانيا فقط وتبدأ في الاهتمام بمواطنيها».


وقدمت حكومة فيالا الائتلافية المكونة من 5 أحزاب مساعدات إنسانية وعسكرية كبيرة لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في فبراير (شباط) 2022.


وأعلنت شرطة براغ عن اعتقالها رجلاً يرتدي شعار مجموعة «فاغنر» العسكرية الروسية خلال المظاهرة.

 

الشرق الأوسط

 




 

 


 

إقرأ ايضا
223

السودان: دمار هائل يطال مبان حكومية وخاصة

AP23255574561007-e1694608299634-640x400-1-640x400

الأمم المتحدة: ارتفاع حصيلة ضحايا درنة الليبية إلى 11300 قتيل

66

فيضان ليبيا دمّر 900 منزل بشكل كامل بدرنة.. ودفن 400 تحت الوحل

6506ca534c59b70f9277891d

ضبط شحنة كبيرة من الأسلحة الأمريكية في مياه إيران الجنوبية

4833909361694946682

زعيم كوريا الشمالية يغادر روسيا.. تعرف على الهدايا التي حصل عليها

6

التغير المناخي يهدد بزوال أكبر نهر جليدي في إيطاليا

أخبار متعلقة
6502b5b84c59b74d6e597df4

كوريا الجنوبية تعلن أنها لا تزود أوكرانيا بالأسلحة

329064

قمة «العشرين» ترفض التلويح باستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا

image - 2023-08-28T162555.919

محكمة باكستانية تسقط تهمة التحريض الموجهة لعمران خان

64eb0b5e423604699d3757af

رئيس وزراء إيطاليا الأسبق: استراتيجية "الناتو" في أوكرانيا فشلت

302458

شيناواترا يعتزم العودة إلى تايلاند وسط أزمة سياسية

176442Image1-1180x677_d

كاتب بولندي يكشف نوايا وارسو تجاه روسيا