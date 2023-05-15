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الإثنين، 15-05-2023 09:17 م

أردوغان: سنخرج منها منتصرين وبفارق كبير

اور


الوكيل الاخباري - علق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على إعلان هيئة الانتخابات التركية، الاثنين، بأنه "لا فائز في انتخابات، الأحد، وقررنا الذهاب لجولة إعادة يوم 28 مايو" بقوله: "سنخرج من جولة الإعادة منتصرين وبفارق كبير".

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وأضاف أردوغان أنهم بدأوا بالفعل اعتبارا من اليوم العمل من أجل جولة الإعادة مشيرا إلى أنهم سيضاعفون الأصوات التي حصلوا عليها في الجولة الأولى، ويحققون فوزا تاريخيا.


وأعلنت هيئة الانتخابات التركية، رسمياً، الاثنين، أنه "لا فائز في انتخابات، الأحد، وقررنا الذهاب لجولة إعادة يوم 28 مايو".


وقالت هيئة الانتخابات التركية إن "الرئيس رجب طيب أردوغان حصل على 49.51% وكليتشدار أوغلو على 44.88%".


وأكدت الهيئة "فرز 100% من الأصوات، ونسبة مشاركة بلغت 88.92%".

 

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